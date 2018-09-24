Москва, 24 сентября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Власти США сертифицировали российский самолёт Ту-214 для осуществления полётов над территорией страны в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил на брифинге 24 сентября начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Oleg Belyakov Ту-214ОН

«Сегодня на полях Консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолёта наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», — сообщил Рыжков.

Он отметил, что сертификация нового самолёта расширит возможности России по эффективному выполнению наблюдательных полётов, в том числе над территориями Соединённых Штатов, Канады и Великобритании.

Напомним, сертификация Ту-214 проводилась с 2 по 11 сентября. Тогда отчёт об освидетельствовании самолёта подписали представители 22 стран — участниц соглашения, однако представитель США без объяснения причин отказался подписывать документ. Позднее в Госдепартаменте заявили, что для одобрения новой камеры Вашингтону потребовалось время на дополнительные консультации со специалистами.