Иерусалим, 24 сентября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что передача современных зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирийской Арабской Республике существенно «увеличит риски» в регионе. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба главы израильского кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — сказано в сообщении.

Нетаньяху подчеркнул, что, несмотря на новые обстоятельства, Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти приняли решение усилить меры безопасности российских вооруженных сил в Сирии после того, как самолет-разведчик ВКС России Ил-20 был сбит в результате враждебных действий Израиля.

Среди предпринятых мер значится поставка сирийской армии современных ЗРК С-300.