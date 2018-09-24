Киев, 24 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Украинские эксперты поддерживают нежелание Международного валютного фонда предоставлять Киеву «бесплатные деньги».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В частности, политический эксперт Юрий Романенко призвал правительство Украины брать кредиты только под реальные бизнес-проекты.

«А потом получается, что у нас 5 лет успешных реформ, но Украине угрожает дефолт, потому что МВФ не дал жалких пару миллиардов. Мне вчера знакомый нефтяник писал, что США выделили Казахстану 8 ярдов Узбекистану — 4 ярда, креативный президент Туркменистана летит в Вашингтон за тем же. США готовы давать деньги под реальные проекты логистики и транспортные коридоры, которые отрывают Центральную Азию от России. Даже маленькая Грузия сегодня в Вашингтоне защищает инвест-проекты под создание хабов для нефтехимической продукции в акватории Черного моря», — написал Романенко 24 сентября на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, власти Украины уже третье десятилетие играют жалкую роль «бедного родственника».

«Украина играет на мировой арене роль бедного родственника, который постоянно клянчит деньги, потому что «постоянно не везет», но получив деньги тут же уходит в запой, а потом выйдя из него начинает по-новой заходить на круг просьб и мольб. Я не знаю, какое нужно иметь чувство достоинства и наглости, чтобы уже почти три десятка лет играть эту жалкую и ничтожную роль», — отметил Романенко.

При этом политический эксперт Илья Кенигштейн прогнозирует, что международные кредиторы больше не предоставят Украине «бесплатные деньги».

«Я часто летаю и общаюсь с жителями стран западной Европы и США. Оттуда, результаты деятельности нашего правительства выглядят по особенному жалко. Гора каждый раз с криком рождает мышь. Нельзя кормить людей небылицами об улучшениях, о том, что «европейцы и американцы с восторгом смотрят на шаги реформаторов», потому что это неправда. И рейтинг симпатий, завоеванный с таким трудом — тает на глазах. Пока не будут предприняты серьезные практические шаги в экономике и правовом поле, уважение будет падать, поддержка будет уменьшаться. Вслух об этом может и не скажут, но бесплатных денег больше не дадут», — написал эксперт 24 сентября на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы Украины отказались выделять деньги до принятия Радой госбюджета на 2019 год. МВФ действительно планировал получить определенные гарантии правительства о том, что проект госбюджета, поданный в Раду в первом чтении, не претерпит существенных изменений до принятия в целом.

Однако требование МВФ для правительства стало неожиданностью. Там рассчитывали, что вопрос бюджета станет актуальным в декабре, в ходе переговоров о получении уже второго транша.

Напомним, 19 сентября миссия МВФ, которая две недели работала в Киеве, покинула Украину. Пока ни от МВФ, ни от правительства и Национального банка никаких комментариев по итогу переговоров нет. Кабмин и МВФ обсудили замену действующей программы сотрудничества EFF на новую — Stand-by. Программа будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит $4−5 млрд.

Замена программы позволит фактически отменить прежние договоренности и запустить новый алгоритм постепенного повышения цены газа. В частности, уже практически согласовано повышение газа с октября на 23,5% — приблизительно 8,5 тыс. грн (302 долл). Этот максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана.