Москва, 24 сентября, 2018, 20:06 — ИА Регнум. О том, что скрывается за предложением ввести в Донбассе международную администрацию, рассказал депутат Госдумы (КПРФ) Леонид Калашников. Он выступил 24 сентября в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы

Он пересказал значение слов главы МИД Украины Павла Климкина как «дайте нам убивать безнаказанно. Сейчас мы хотя бы мины положили и вы ищете их, а завтра и искать не будете, потому что миротворческие силы, полицейские силы, администрацию мы вам введем, как, например, в Косово».

«В Косово ввели международную администрацию, а потом взяли всех сербов и выгнали. Я был там», — заявил Калашников.

23 сентября Климкин представил план Украины по возвращению Донбасса, который предполагает ввод на территорию республик миротворцев, полицейских подразделений, а также международной администрации.