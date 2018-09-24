Киев, 24 сентября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Украинская военно-морская база, о создании которой заявляют в Киеве, будет создана на базе инфраструктуры торговых портов, заявил 24 сентября в эфире телеканала «112 Украина» депутат рады Иван Винник.

MOs810 Порт в Азовском море

По его словам, планы перепрофилирования инфраструктуры торговых портов Азовского моря в военном направлении уже утверждены генштабом Украины.

«В дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов и тому подобного», — пояснил украинский парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» ВМС Украины в сопровождении кораблей береговой охраны ФСБ России прошли в Азовское море через Керченский пролив.

По словам украинского президента Петра Порошенко, эти суда должны стать основой корабельного состава новой военно-морской базы в Азовском море.

Ранее туда по суше были передислоцированы два малых бронированных артиллерийских катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».