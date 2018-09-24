Челябинск, 24 сентября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. В Челябинске трёхлетняя девочка получила травму головы, находясь в помещении детского сада. На неё рухнули шкафы с одеждой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Инцидент произошёл ещё 18 сентября в Центральном районе Челябинска. Изначально обстоятельства произошедшего расследовала полиция. Затем материалы были переданы в органы СКР.

По информации некоторых местных СМИ, руководство детсада якобы не сразу проинформировало об инциденте правоохранительные органы. Впрочем, как пишет издание 74.ru со ссылкой на руководство детсада, педагоги действовали по инструкции.

Сейчас состояние девочки в норме. А следователи выясняют, почему она находилась без присмотра и кто виноват в необеспечении режима безопасного пребывания детей в учреждении.