Москва, 24 сентября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Создать беспилотную зону в Сирии предложил глава комитет Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

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«Создание бесполётной зоны в Сирии над территорией нашей военной базы позволит избежать рецидивов этой ситуации — страшной трагедии с Ил-20», — заявил Бондарев.

По его мнению, «следует создать бесполётную зону и объявить во всеуслышание, что любые несанкционированные объекты, замеченные в воздушном пространстве над Хмеймимом, будут уничтожаться безоговорочно».

"Об этом нужно предупредить всех и вся заранее. И предупредить, что работа по уничтожению террористов должна проводиться с заблаговременным уведомлением Российской Федерации, нашего ограниченного военного контингента в Сирии и ПВО Сирии. Причём не за минуту или две, а минимум за два-три дня», — указал сенатор.

Размещение батареи С-300 укрепит противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, а значит, защиту российских военнослужащих, считает Бондарев.

«Возможно, эта батарея будет не единственной, которую перенесут туда в ближайшее время. Там уже есть даже более совершенная версия комплекса — С-400, а также Панцирь-С1, которые прекрасно справляются со своими задачами и которым никто не ставил задачу по противодействию израильским ВВС. Израильские ВВС работали прежде в унисон с нами, предупреждая о действиях, которые собираются предпринять. Но крайний инцидент, то, как они себя повели, категорически противоречит всем договорённостям», — заявил глава комитета.