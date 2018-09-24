Калуга, 24 сентября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. В Калужской области губернатор Анатолий Артамонов 24 сентября на заседании регионального кабинета министров поручил срочно подготовить представление на имя заместителя министра обороны России о несоответствии занимаемой должности начальника жилищно-коммунального отдела №7 Минобороны РФ Владимира Мокрогузова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов на заседании областного кабинета министров

Данное кадровое решение губернатор принял после сообщения чиновника военного ведомства о ситуации с подготовкой военных городков к предстоящему отопительному сезону. Исходя из доклада Владимира Мокрогузова, на территории Калужской области находится 71 военный городок, где расположены 55 собственно теплогенерирующих объектов: 14 угольных, 23 газовых, 2 мазутные и 16 электрических котельных. По состоянию на 24 сентября 2018 года все котельные подготовлены к отоплению социально-значимых объектов. Тем временем в военных городках в Козельске и в Серпухове-15 работы по капитальному ремонту теплосети ещё не завершены. Ориентировочный пуск тепла в Козельске — 28 сентября. Жителям Серпухова-15 тепло поступит лишь к 1 октября.

В данном случае военное ведомство нарушило сроки по подготовке к зиме, которое определило правительство Калужской области. Из-за этого в помещениях детских садов и школ указанных городов холодно.

17 сентября 2018 года распоряжением губернатора области на территории региона начался отопительный сезон. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, на 24 сентября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону составила 99%. Жилищный фонд также готов к пуску тепла.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее тяжелая ситуация в вопросах подготовки к зиме сложилась в военном городке «поселок Сосновый», расположенном в Калуге, и в военном городке «поселок Митяево» Боровского района Калужской области. Здесь необходимо провести срочный ремонт в котельных, заменить аварийные участки тепловых сетей. Под угрозой оказалась организация теплоснабжения жилых домов и даже объектов воинских частей.