Москва, 24 сентября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. ЦБ и ФАС поддержали предложение страховать по ОСАГО не автомобиль, а риски водителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, с таким предложением в рамках парламентских слушаний в Совфеде выступил сенатор Николай Журавлев.

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Он указал на то, что владелец нескольких автомобилей сейчас должен иметь несколько полисов ОСАГО на каждый автомобиль, ведь водитель не может ездить на них одновременно.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил о поддержке идеи.

«Переход от страхования машины к страхованию водителя как идею, как принцип мы поддерживаем», — сказал он.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров также выступил в поддержку предложения сенатора.

«Мы также поддерживаем переход от страхования самого автомобиля к страхованию водителей», — сказал он.

Представитель ФАС указал на нюанс, когда мощность автомобиля влияет на стоимость страхового полиса, а не техника вождения того, кто управляет транспортным средством.

В Госдуме намерены провести совместное заседание комитетов Госдумы по финрынку и по транспорту, где планируется обсудить предложения по страхованию по ОСАГО.