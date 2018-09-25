Москва, 25 сентября, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Адекватные меры по стабилизации цен на моторное топливо так и не появились, а тем временем автомобилисты, аграрии (в разгар уборочной и посевной) и участники нефтяного рынка покупают горюче-смазочные материалы по баснословным ценам. Что происходите на топливном рынке, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Объем производства вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИК), согласно данным Росстата, падает вторую неделю, а продажа нефтепродуктов в России для них всё так же остается невыгодной. В итоге на Санкт-Петербургской нефтяной бирже оптовая цена моторного топлива растет, а проведенный Росстатом мониторинг цен на автомобильный бензин и дизельное топливо показывает, что государство не смогло сдержать розничные цены — несмотря на соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен. Однако пока бензин в России дорожает, значительно растут и прибыли от продажи российской нефти за границу.

Более того: правительство намерено финансово поддержать нефтяников уже в текущем году так называемой демпформирующей надбавкой: она позволит нефтяным компаниям получить из бюджета порядка половины дополнительной выручки, которую они получили бы, поставляя бензин не на внутренний рынок, а на внешний, по более высоким ценам. С 2019 года надбавка должна составить 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за одну тонну бензина и 50 000 руб. за одну тонну дизельного топлива, но нефтяники попросили увеличить компенсацию.

Каким образом субсидия нефтяникам вырастет до 630 млрд и какие факторы провоцируют новый виток повышения цен, читайте в статье: Барское плечо и набивание карманов: что происходит с ценами на бензин

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