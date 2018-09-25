Село Ушгули, Грузия, 25 сентября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Как идет жизнь в самом высоком населенном месте в Грузии — деревне Ужгули — и чем живут ее обитатели, рассказывает документальный фотограф Наталья Шарапова.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на Ужгули

Деревня Ужгули находится в Кавказских горах на высоте свыше 2 км над уровнем моря, куда заходят далеко не все туристы с учетом трудной дороги, одолеть которую можно только на серьезном внедорожнике. Вознаграждением для отважившихся на эту дорогу становится вид деревни с уникальной древней архитектурой, из которой особого внимания заслуживают охраняемые ЮНЕСКО 365 башен XI—XII веков, и знакомство с бытом этого необычного места. Тем более, что и сам быт непривычен для европейского туриста: здесь растет только картофель, в реке водится немного рыбы, у каждого жителя есть козы и коровы, а всё остальное приходится завозить из города.

Для заработка возможностей немного, поэтому нередко хозяева домов сдают помещения путешественникам — благо, наличие интернета позволяет регистрировать свои частные дома на гостиничных сайтах, а неповторимое гостеприимство позволяет угодить гостю из любой страны даже без знания английского.

Читайте статью, смотрите фоторепортаж Натальи Шараповой о деревне Ужгули: Жизнь выше гор и неба