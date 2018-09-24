Челябинск, 24 сентября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В Челябинске свой пост оставил директор муниципального предприятия «Горэкоцентр» Игорь Галичин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM

Галичин ранее подал заявление об уходе. Глава Челябинска Евгений Тефтелев его подписал. Вместо него назначен Дмитрий Никишин, который ранее возглавлял в городском управлении экологии и природопользования отдел по управлению отходами и контролю. К работе в новом качестве он приступит 25 сентября.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от «Горэкоцентра» навести в городе порядок с вывозом мусора. Этому предшествовал отказ некоторых подрядчиков вывозить бытовые отходы на загородные полигоны.