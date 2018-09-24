Ереван, 24 сентября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Фракция бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) в Национальном собрании готова к обсуждениям о в проведении внеочередных парламентских выборах, но не видит в них необходимости. Об этом заявил руководитель фракции Ваграм Багдасарян.

galatv.am Зал заседаний парламента Армении

«Мы готовы к любым обсуждениям, но, как мне кажется, у нас будут обсуждения в связи с Избирательным кодексом, потому что нам надо улучшить Избирательный кодекс до выборов. И мне кажется, что у нас есть более важные задачи, чем досрочные выборы», — заявил Багдасарян в эфире армянской службы «Радио Свобода».

Вторая по величине фракция в парламенте Армении «Блок Царукян», основу которой составляет партия «Процветающая Армения» (ППА) также готова принять участие в обсуждениях. Об этом заявил депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян.

«Партия «Процветающая Армения» (ППА) готова принять участие в обсуждениях, и когда состоятся обсуждения, естественно, мы выступим с нашей официальной позицией. Знайте, что мы готовы», — сказал Энфиаджян.

Отвечая на вопрос о том, приемлемы ли для них досрочные выборы, Энфиаджян сказал, что если их политическая сила готова участвовать в этих обсуждениях, естественно, как идея для них они могут быть приемлемы.

«Но в какой последовательности шагов, какое видение… все это нужно обсудить — как политическую часть, так и техническую», — сказал депутат.

Партия «Дашнакцутюн», которая также представлена в парламенте, готова к началу обсуждений с премьер-министром Армении о досрочных парламентских выборах.

По словам представителя верховного органа партии Арсена Амбарцумяна, идея проведения досрочных парламентских выборов закреплена в программе деятельности правительства, за которую проголосовала «Дашнакцутюн».

"За прошедшие месяцы в наших подходах и позициях в этом смысле никаких изменений не произошло, следовательно, мы не видим ничего неуместного в том, чтобы участвовать в политических обсуждениях, связанных со сроками и дорожной картой проведения внеочередных парламентских выборов», — сказал Амбарцумян.

Находящийся в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян заявил, что нужно как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы. Пашинян сказал, что по возвращении из Нью-Йорка пригласит парламентские и внепарламентские силы начать консультации по вопросу проведения досрочных выборов.