Ханой, 24 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Гонконг открывает большие возможности для вьетнамских предприятий, который могут использовать огромный потенциал китайского внутреннего рынка.

Sergei Listopad Гонконг

В Хошимине состоялась конференция по развитию торговли в Гонконге, в рамках которой обсуждались сильные стороны внутреннего рынка Китая, в том числе расширение взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Гонконг является мостом между Юго-Восточной Азией и КНР.

В 2017 г. двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Гонконгом вырос на 11,7% и составил $18,11 млрд. Вьетнам занимает 6-е место среди партнеров Гонконга с наибольшим объемом товарооборота. Председатель совета по развитию торгового сотрудничества Гонконга господин Винсент высоко оценил торговое взаимодействие между Вьетнамом и Гонконгом. Кроме того, по мнению председателя, вьетнамская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире.