Нью-Дели, 24 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Министр финансов Индии Арун Джейтли, ведущий деятель правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти» или БДП), выступил с жесткой критикой Рахула Ганди, лидера оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК). По сообщению индийского информационного издания «Аадж Так», министр финансов окрестил оппозиционера «наследным шутом».

World Economic Forum Арун Джетли

Арун Джейтли обвинил Рахула Ганди в систематических спекуляциях на тему закупки самолетов «Рафаль» и проблемах так называемых «неработающих активов», то есть активов, не приносящих доход банкам в течение более 90 дней. Министр финансов пояснил, что оппозиционный деятель намеренно оклеветал действующее правительство, не имея ни единого реального повода выступить против БДП. По мнению Аруна Джейтли, стратегия партии «Индийский национальный конгресс» основывается на лжи, чем подрывает демократические основы политического процесса Индии. Он также призвал население не оставаться в стороне от данной проблемы и выступить против «грязных методов» ИНК.

Арун Джейтли окрестил лидера ИНК «наследным шутом» и выступил с критикой «династизма» указанной партии. Рахул Ганди является прямым потомком видных политических лидеров ИНК и в прошлом премьер-министров независимой Индии — Джавахарлала Неру, Индиры и Раджива Ганди. Тем не менее нынешний лидер Конгресса, по мнению министра финансов, едва ли похож на серьезного политика.