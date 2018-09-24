Симферополь, 24 сентября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. За неосвоение бюджетных средств глав крымских муниципалитетов ждут увольнения и проверки со стороны прокуратуры и следственных органов. Об этом 24 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На текущий момент муниципальные образования должны были освоить ориентировочно 67−68% бюджетных средств, однако общий процент по регионам составляет немногим более 50%, а бюджеты городских округов исполнены ещё меньше — на 45%», — отметил глава РК.

Таким образом, по его словам, остатки средств на счетах увеличились приблизительно на 1 миллиард рублей и составили 2 миллиарда 136 миллионов рублей на все муниципальные образования.

«Увы, динамика освоения бюджетных средств падает. Хуже всего ситуация складывается в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии. Главы муниципалитетов должны понимать, что их, в случае неисполнения, ожидает не только увольнение, но и вполне вероятный интерес со стороны прокуратуры и следственных органов. Жаль не глав муниципальных образований, а что город и его жители по итогу не получат дополнительно построенных объектов, потому что каждая подобная недоработка лишает крымчан нового детского сада или отремонтированной школы. И при таком подходе даже лишение главы администрации должности — слишком слабое утешение», — добавил руководитель региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что на полуострове остаётся высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.