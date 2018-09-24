Исламабад, 24 сентября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. В агентстве Северный Вазиристан Федерально управляемых племенных территорий Пакистана проходит контртеррористическая операция. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на официальные источники в вооружённых силах Пакистана, во время боевых действий в нескольких частях агентства погибли семеро военнослужащих. В то же время было ликвидировано 9 боевиков. По словам представителей вооружённых сил, территория проведения операции была полностью зачищена от террористов.

Pakistanarmy.gov.pk Пакистанский солдат

Формирования сухопутных войск Пакистана ведут в Северном Вазиристане борьбу против многочисленных ячеек Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для поддержания порядка и локальных операций на территории агентства, части Федерально управляемых племенных территорий, располагается контингент из 38 тысяч военнослужащих Пакистана. В 2011 году правительство Пакистана отказалось от проведения масштабной операции на территории Вазиристана.