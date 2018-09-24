Кабул, 24 сентября, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Члены парламента провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) заявили, что на протяжении уже двух месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осаждают находящуюся в данном регионе военную базу, на которой находятся десятки афганских солдат.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Tolo News от 22 сентября, осажденные солдаты испытывают серьёзную нехватку продовольствия и боеприпасов, а центральное правительство, по словам членов парламента провинции Урузган, не предпринимает никаких попыток помочь солдатам.

Члены парламента уверены, что если в ближайшее время ситуация не изменится, то это приведет к настоящей трагедии и гибели осажденных военнослужащих.

Солдаты, находящиеся на базе, утверждают, что много раз связывались с представителями афганской армии и просили о немедленной помощи, однако командование так и не оказало базе какой-либо поддержки. Они также подтвердили, что у них не осталось никакого провианта, а при малейшей попытке покинуть базу они подвергаются обстрелу со стороны антиправительственных сил.