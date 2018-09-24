Сана, 24 сентября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Королевства Саудовская Аравия (КСА), откроет гуманитарные коридоры для гражданского населения в йеменском городе Ходейда. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, решение об организации гуманитарных коридоров было согласовано с Организацией Объединенных Наций как итог многочисленных заседаний, на которых обсуждалась ситуация в Йемене. В сентябре 2018 года коалиция наконец овладела большей частью территории провинции, ранее являвшейся опорной точкой хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов. В результате совместных действий коалиции и военных сил правительства Йемена хуситы покинули провинции Дурахеми, аль-Тахта, Хэйс, Таиф, аль-Манар и Зубайд. Источник отмечает, что с того момента, как хуситы завладели Ходейдой, тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома.