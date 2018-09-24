Ватикан, 25 сентября, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Отношения между Ватиканом и Россией развивались в позитивном ключе в течение ряда лет и касаются, помимо прочего, дискуссии по обсуждаемым в международных организациях темах, считает госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. О взаимодействии России и Ватикана кардинал беседовал с редактором ИА REGNUM Станиславом Стремидловским.

Kremlin.ru Кардинал Паролин

Кардинал Паролин подчеркивает, что в обсуждении острейших проблем современности Ватикан «не преследует особенных целей ни в одной политической реальности».

За год, прошедший после визита кардинала в Россию, продолжающаяся непрерывно работа получила новый импульс. Тогда кардинал посетил Россию с целями, наиболее ценными для папы Римского:

«Продвижение мира во всем мире при уважении справедливости и международного права; внимание к вопросам гуманитарного характера, особенно во избежание страданий населения, вовлеченного в конфликты; продвижение диалога в его различных проявлениях».

По мнению кардинала, ситуация в Сирии направляет усилия всех христианских Церквей в одинаковую сторону при том, что в соответствии с определенным мнением охватившая значительную часть Ближнего Востока нестабильность может распространиться и на сопредельные регионы:

«Я желаю, чтобы этого не произошло ни в каком направлении, идет ли речь о регионах к югу, востоку, западу или северу от Ближнего Востока».

Что, по мнению госсекретаря Ватикана, можно сделать для упрочения надежды на восстановление мира, читайте в интервью: Кардинал Паролин: «Ситуация на Украине остается тяжелой и неразрешенной»

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