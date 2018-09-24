Москва, 24 сентября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. На территории Сирии успешно испытан новейший российский бронированный подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус», сообщает 24 сентября портал «Вестник Мордовии».

vitalykuzmin.net ПРП-4

По информации портала, испытания ПРП-4А «Аргус» в боевых условиях начались около года назад. Бронеразведчик тестировался в реальных боевых условиях, выполняя задачи обнаружения целей и целеуказания артиллерийским подразделениям.

Комплекс оборудования, установленный на гусеничную базу боевой машины пехоты, включает РЛС 1Л-120−1, различающую цели в любую погоду и в условиях дымовых завес. Кроме того, экипаж может использовать тепловизор. Собранные данные обрабатываются, хранятся и передаются через современные системы связи. С помощью этого оборудования техника противника обнаруживается на дистанции в 16 км, а одиночный человек может быть выявлен на дальности до семи км.

Кроме систем наблюдения, обнаружения и передачи данных, ПРП-4А оснащен комплексом подавления каналов управления высокоточным оружием.

Для самозащиты ПРП-4А «Аргус» вооружен 7,62-мм пулеметом ПКТМ с боекомплектом 1 тыс. патронов. Вес подвижного разведывательного пункта — 13,8 т. Двигатель мощностью 300 л.с. позволяет бронеразведчику передвигаться со скоростью до 65 км/ч по суше. От БМП «Аргус» унаследовал возможность плавать со скоростью 7 км/ч. Экипаж состоит из четырех человек.