Симферополь, 24 сентября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Крыму, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

Максим Додонов ИА Красная Весна Автомобильная дорога. Крым

Согласно данным крымского МЧС, авария произошла в Первомайском районе, на 62-м километре автодороги Красноперекопск — Симферополь.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Сетра». В результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.

Подробности произошедшего уточняются.