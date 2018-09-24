Додома, 24 сентября, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Танзании достигли 7% в 2017 году, что делает экономику страны одной из самых быстроразвивающихся на африканском континенте. При этом во многом этому росту способствовало большое число женщин-предпринимателей. Согласно официальным данным статистики, 60% женщин с 18 до 24 лет задействованы в сферах сельского хозяйства и мелкой торговли. И всего лишь 0,75% женщин в этом же возрастном сегменте занимают должности в государственном секторе.

Танзания

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, несмотря на большое количество молодых предпринимательниц, имеющих желание развивать торговлю в стране, темпы роста их капитала по-прежнему невелики.

Основным источником капитала во всем мире является коммерческий кредит. Однако исследования показывают, что большинство бизнесвумэн в Танзании не берут кредитов в банках.

Долгое время бытовало мнение, что многие предпринимательницы не имеют достаточное количество средств, для того чтобы оплатить кредит. Но статистика показывает обратное.

Согласно исследованию, проведенному Международной организацией труда в 2014 году, предпринимательницам было выдано более 80% всех кредитов, при этом 90% из них были полностью погашены.

Один из специалистов, проводивших исследование, Ванесса Наегельс написала в журнале The Conversation, что готовность женщин брать кредит зависит от двух главных факторов: негативные мнения о займах в банках и разочарование в кредитах.

Но так или иначе предпринимательство будет развиваться в стране, так как рано или поздно каждому предприятию нужны инвестиции, для того чтобы продолжать расти.

Координатор бизнес проекта компании Engine на Занзибаре Абаси Макаме Мухаммед говорит о том, что у населения есть желание вести бизнес, однако нет знаний, особенно у мелких предпринимателей. Они не знают, как сделать свой бизнес стабильнее, вследствие чего не могут развивать торговлю.

Абаси Мухаммед подчеркнул, что настало время перестать учиться в государственных институтах и начать обучаться платно в специализированных учреждениях, где молодым предпринимателям смогут дать необходимые знания о том, как продавать товар и брать кредиты.