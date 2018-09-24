Ереван, 24 сентября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. 1 марта 2008 года и после этого вся судебная система Армении действовала незаконно. Об этом в Йельском клубе в Нью-Йорке, в ходе встречи с представителями армянской общины в Соединенных Штатах, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, два дня назад Европейский суд по правам человека опубликовал свой первый приговор по делам, связанным с событиями 1−2 марта 2008 года, и, как утверждают юристы, правовое значение этого приговора в следующем: 1 Марта и после этого вся судебная система Армении действовала незаконно — это утверждение Европейского суда по правам человека, независимость и беспристрастность которого несомненны.

«Это означает, что то, о чем я говорил на митинге 17 августа — речь о проблемах судебной системы, — подтвердилось и приговором ЕСПЧ», — сказал Пашинян.

22 сентября на встрече с жителями города Арташат Пашинян сказал, что все решения армянских судей по делам 1 марта 2008 года могут быть признаны недействительными.

«ЕСПЧ решил, что действия полиции утром 1 марта [2008 года] были незаконными, а решения судей — также незаконны. Решение ЕСПЧ должно вынудить их подать в отставку. Судебная система раньше обслуживала интересы коррупции. Об этом говорит ЕСПЧ», — сказал Пашинян.

17 августа выступая на митинге по случаю 100 дней вступления в должность Никол Пашинян заявил: «Я хочу особо подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать инструкции от предыдущих, коррумпированных властей. И я хочу представителям предыдущих властей и судебных органов, которые получают инструкции от них, очень прямо и конкретно сообщить: соберитесь и не шутите с народом! В целом я считаю чрезвычайно важным, что мы, фиксируя текущее состояние нашей судебной системы, в ближайшем будущем проведем серьезное обсуждение и примем решение о создании судебных органов переходного периода, поскольку эти органы могут понадобиться нам не только потому, что в нашей судебной системе много коррумпированных фигур, которые по-прежнему не осознают народную революцию, но также потому, что в нашем законодательстве есть много недочетов. Например, закон о незаконном обогащении вступил в силу с 1-го июня 2017 года, и могут возникнуть формальные трудности в связи с возвращением награбленного до 1 июня 2017 года».