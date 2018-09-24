Москва, 24 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Официальный представитель российской исполнительницы Кристины Орбакайте сегодня, 24 сентября, опроверг информацию о том, что певица переезжает в США на постоянное место жительства.

Orbakaite.ru Кристина Орбакайте

Напомним, ранее издание Starhit со ссылкой на источники сообщило, что Орбакайте переедет жить в США насовсем. Издание проинформировало, что у Орбакайте есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке, а её дочь Клава уже пошла в подготовительный класс в школе в Нью-Йорке.

При этом Starhit утверждал, что переезд связан с тем, что Орбакайте перестала быть востребованной в России как артистка.

Однако в пресс-службе певицы эту информацию опровергли.

«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — заявил представитель певицы РИА Новости.