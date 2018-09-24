Москва, 24 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Уязвимость в базах данных компьютеров на Windows, которую обнаружили эксперты, не представляет угрозы для обычных пользователей, считает проректор по информатизации и цифровой образовательной среде Алтайского государственного университета Михаил Рязанов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM «дыру», при помощи которой хакеры могут удаленно выполнять произвольный код, а затем устанавливать на компьютер жертвы вирусы, он, в частности, отметил, что не видит проблемы.

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«Проблемы нет. Чтобы заразить компьютер, нужно исполнить код, причем его должен запустить пользователь. Но в современных операционных системах эта технология практически не используется — только суперпродвинутые пользователи могут её запустить.

Вся интрига — в медленной реакции компании Microsoft на найденную уязвимость: заплатка выйдет в октябре. Ничего интересного», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об обнаружении бреши в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7 сообщили в исследовательской компании Zero Day Initiative. До выхода необходимого патча, который повысит безопасность системы и устранит «дыру» (октябрь 2018 года), пользователям рекомендовано проявлять осторожность.