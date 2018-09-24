Кишинёв, 24 сентября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Игоря Додона «отключают» от власти в четвертый раз за год, но это не реальная борьба за власть, а ее имитация — президента Молдавии вполне устраивает роль декорации при дворе олигарха Плахотнюка, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 сентября, политолог Александр Ангели, комментируя решение Конституционного суда Молдавии о временном отстранении Додона от должности.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Как сообщалось ранее, судьи временно отстранили Додона от должности, ссылаясь на его отказ утверждать кандидатуры министров, повторно предложенных главой правительства. Президент Молдавии отказался утвердить министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а также сельского хозяйства и регионального развития.

Это уже четвертое «временное отключение» президента Молдавии Игоря Додона за последний год. Это делается при назначении новых министров или при принятии законов, которые не к лицу подписывать президенту-социалисту.

Молдавская власть, частью которой является Додон, нашла удобное решение. Оно позволяет правительству и парламентскому большинству, которые находятся под контролем полновластного олигарха Владимира Плахотнюка, проводить любые решения и пугать Запад «пророссийским» Додоном. А самому Додону — сохранять лицо и видимость «борьбы» с прозападным правительством для «болельщиков» в Москве.

Если бы конфликт между Додоном и Плахотнюком был настоящим, а не фейковым, то правящая Демократическая партия должна была бы тут же инициировать импичмент президента Додона за нарушение конституции. А сам Додон вывел бы своих сторонников на улицу, потому что избранного прямым всенародным голосованием президента лишили любых полномочий и возможности влиять хоть на что-то в стране.

Но демократов и Плахотнюка полностью устраивает именно такой президент. А Додона устраивает роль декорации при дворе Плахотнюка. Они разыгрывают политический и геополитический конфликт для внешних зрителей, но не заинтересованы реально навредить друг другу еще и потому, что их коалиция после ближайших парламентских выборов — практически решенный факт.