Красногорск, 24 сентября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Министерство транспорта Подмосковья оштрафовало региональных перевозчиков свыше, чем на 5,5 млн рублей за систематическое непредоставление информации в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) о маршрутах и расписании транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 24 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Так, с конца июля по середину сентября 2018 года в отношении перевозчиков возбуждено 155 дел об административных нарушениях, по 55 из которых уже вынесены постановления.

Как заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, в соответствии с областным законодательством передача мониторинговой информации в РНИС является обязательной для всех областных перевозчиков.

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, к перевозчикам, которые не предоставляют необходимую информацию, применяются взыскания в виде штрафов на сумму от 70 000 до 300 000 рублей, а также отзыва свидетельства. Правила помогают привлекать к ответственности недобросовестных перевозчиков, которые не обеспечивают безопасность пассажиров и нарушают маршруты», — подчеркнула она.

Напомним, система РНИС даёт возможность в онлайн-режиме контролировать автобусное сообщение в Московской области. В настоящий момент к системе подключены все перевозчики общественного транспорта региона. Ежедневно контролируется более 2 тыс. маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года власти Московской области пресекли деятельность 90% нелегальных автобусных маршрутов. Так, областным минтрансом совместно с ГИББД в регионе была остановлена работа 66 нелегальных перевозчиков на 99 маршрутах 1045 транспортными средствами.

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