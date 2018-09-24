Ярославль, 24 сентября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. 24 сентября на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» были подведены итоги завершившейся избирательной кампании в областную думу седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Ростовского района Алексей Константинов

Участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Миронов.

Одним из основных вопросов повестки дня стало определение кандидатуры для последующего выдвижения на пост председателя регионального парламента. Большинство делегатов конференции поддержало Алексея Константинова, ранее возглавлявшего Ростовский муниципальный район.

Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. Уже завтра его кандидатура будет рассмотрена на первом заседании думы седьмого созыва.