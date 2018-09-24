Рим, 24 сентября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Группа Versace уже в ближайшее время может быть продана одной из американских компаний, сообщает Il Tempo в понедельник, 24 сентября.

(сс) PaulaAPh Versace

О сделке будет объявлено в ближайшие дни или даже часы. Среди потенциальных покупателей — ряд компаний из США, о чьем интересе в Versace сообщалось ранее: Pvh, Michael Kors и Tapestry.

80% акций компании принадлежит семье Версаче, еще 20% — американскому фонду Blackstone, который в 2014 году оценивал стоимость всей компании в 1 млрд долларов. Однако в настоящее время стоимость сделки может составить до 2 млрд долларов.