Астана, 24 сентября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Между городами Казахстана и России запущены два новых автобусных рейса: Караганда — Новокузнецк и Караганда — Томск, сообщили 24 сентября в пресс-службе акимата (администрации) Карагандинской области.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

Оба автобуса будут отправляться из Караганды по воскресеньям в 18:30 по местному времени. Время в пути до Томска составит 25 часов, стоимость билета — 14 050 тенге (2611 рублей). До Новокузнецка билет будет стоить 16 450 тенге (3057 рублей), а время в пути составит 27 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в рамках форума «Туризм на Шёлковом пути» было подписано соглашение между туристическими операторами Узбекистана и Казахстана, в рамках которого планируется открыть автобусный маршрут Ташкент — Туркестан.