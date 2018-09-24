Севастополь, 24 сентября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. С 1 октября вход на территорию государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» для всех, кроме жителей Севастополя, будет платным. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Максим Додонов ИА Красная Весна Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

«Цена входного билета — 100 рублей. При этом Министерство культуры РФ поддержало предложение руководства музея, и для жителей Севастополя вход на территорию музея-заповедника остаётся бесплатным», — добавили в пресс-службе музея.

В администрации Херсонеса также обещают сохранить льготы для иногородних, которые в настоящее время посещают экспозиции бесплатно — дети до 16 лет, инвалиды, члены многодетных семей, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т. д.

«Кроме того, в последнюю среду каждого месяца посещение городища будет бесплатным для детей до 18 лет, студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования по предъявлению соответствующего документа. В последнее воскресенье каждого месяца вход будет открыт для всех пенсионеров», — добавили в пресс-службе музея.

«Это какая-то финансовая дискриминация по административно-территориальному принципу. Чем севастопольцы в этом смысле лучше жителей Симферополя или Ялты, которых лишают права на бесплатный вход? Тем, что живут на 50 километров ближе к этому месту, чем мы? Даже при Украине такого не было. С таким отношением я туда больше вообще ходить не буду, чисто из принципа», — такая реакция крымчан появилась в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в Севастополе может сорваться строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера из-за того, что его проектные границы заходят на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».