Новочеркасск, Ростовская область, 24 сентября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В столице донского и мирового казачества — Новочеркасске — состоялся XXIV Большой Круг войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», на котором был избран Войсковой атаман. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, делегаты большинством голосов утвердили кандидатуру действующего Войскового атамана Виктора Гончарова на второй срок.

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По традиции мероприятие состоялось в стенах драматического театра имени Комиссаржевской. Участие в мероприятия приняли 372 делегатов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

Как и положено, Виктор Гончаров отчитался о своей работе за пять лет. По его словам, в настоящее время в составе Войска Донского насчитывается 384 казачьих обществ, 346 из которых вошли в Государственный реестр казачьих обществ в РФ. 33,4 тыс. казаков вошли в реестр, из них 25,1 тыс. человек приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

ИА REGNUM напоминает, что в состав войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» входят четыре региона, на территории которых создано 16 окружных казачьих обществ: Ростовский, Новочеркасский, Черкасский, Верхне-Донской, Донецкий округ, Первый Донской, Таганрогский, Восточный, Сальский, Астраханский, Волгоградский, Второй Донской, Волжский, Усть-Медведицкий, Хоперский и Калмыцкий.

В июне 2013 года новым атаманом казачьего общества был избран Виктор Гончаров, сменивший Виктора Водолацкого, занимавшего этот пост с 2000 года. С конца 2016 года Гончаров совмещает работу в общественной организации с постом заместителя губернатора Ростовской области.