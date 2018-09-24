Владимир, 24 сентября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Избранный губернатором Владимирской области представитель ЛДПР Владимир Сипягин пообещал уделять особое внимание проблеме мусора в регионе. Об этом Владимир Сипягин заявил на пресс-конференции 24 сентября. Представитель ЛДПР заметил, что ежедневно контактирует с представителями инициативной группы, которая борется против строительства мусороперерабатывающего завода в Киржачском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Я бы говорил в целом о сборе, транспортировке, утилизации мусора на территории региона. Это один из тех моментов, которому я буду персонально и лично уделять внимание с первых дней на посту губернатора. Ситуация запущена, необходимо в кратчайшие сроки принимать правильные и выверенные решения. И решения будут правильными. Проблем полно и нарушений полно», — сказал Владимир Сипягин.

По словам победителя выборов, способы решения этой проблемы уже давно применяются на западе.

«Действовать надо быстро, потому что до начала работы регионального оператора в полном объеме остаются считанные дни. И если сейчас не принять срочных решений, то все это приведет к печальным последствиям. Я этого не допущу, резкие действия и четкие решения буду приняты в ближайшее время», — сказал Владимир Сипягин, не уточнив, какие именно решения имеются в виду.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора состоялись 23 сентября. Владимир Сипягин победил с результатом в 57% голосов. Действующий глава области Светлана Орлова получила только 37,46%.