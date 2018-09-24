Ярославль, 24 сентября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «Ярославский радиозавод» Сергей Якушев в ближайшие дни может покинуть свой пост, сообщили источники корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Сергей Якушев

«Ярославский радиозавод» является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи. В 1991 году Сергей Якушев был назначен заместителем генерального директора по маркетингу и внешнеэкономическим связям, а в ноябре 1996 акционеры избрали его генеральным директором предприятия. Под руководством Якушева завод стабильно входит в пятерку лучших предприятий в своей отрасли и в десятку самых передовых в регионе.

Кроме того, Сергей Якушев — депутат Ярославской областной Думы 4-го и 6-го созывов (2004 — 2008 и 2013 — 2018). 9 сентября 2018 он вновь избран депутатом регионального парламента, первое заседание которого состоится 25 сентября.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в ближайшие дни будет официально заявлено о том, что Сергей Якушев покидает пост гендиректора «Ярославского радиозавода».

Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода, который специальным постановлением Совета Министров СССР был передан в ведение Министерства радиоэлектронной промышленности с целью «обеспечения роста и развития отечественного самолетостроения современными комплексами радиосвязи».