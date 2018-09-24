Москва, 24 сентября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Большая часть уязвимостей являются таковыми только по причине недоброго умысла, и даже полностью безопасная и лишенная всяческих уязвимостей система — совершенно беззащитна от письма друга с файлом, который будет запущен самим пользователем, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Ранее исследовательская компания Zero Day Initiative заявила, что все компьютеры на Windows являются уязвимыми. Брешь эксперты обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако, по их утверждению, эта ошибка влияет на все поддерживаемые версии Windows.

Уязвимость, эксплуатация которой требует скачать и запустить файл, — это тот жанр, который не закончится никогда. Если человек что-то получил неизвестно от кого и ещё и запустил это, то непонятно ещё, кто в этом виноват больше: хакеры или пользователь?

То, что существует опасность, — все знают и так. Но невозможно ожидать от простых пользователей осторожности в том, чего они не понимают, особенно с учётом того, что всякая новая угроза может отличаться от прошлой настолько, что даже бывалые специалисты не всегда способны её распознать.

Да и просто взять и закрыть все уязвимости — невозможно. Большая часть уязвимостей являются таковыми только по причине недоброго умысла. Даже полностью безопасная и лишенная всяческих уязвимостей система — совершенно беззащитна от письма друга с файлом, который будет запущен самим пользователем. И защитить от этого не может даже самый совершенный антивирус.

Возникает только один вопрос: а что же, собственно, со всем этим делать? Десятки и сотни лабораторий каждый день анализируют опасности и угрозы и каждый день предоставляют всё новые способы защиты. Десятки и сотни хакеров каждый день находят новые способы их обойти. При этом ставки с каждым днём растут — платежные системы, конфиденциальная деловая переписка, личные данные — всё это теперь возложено на наши устройства, которые подвергаются атакам.

Это как раз тот случай, когда без вмешательства государства в эту ситуацию уже ничего не сделать. Никто ведь не заставляет простых граждан бороться с организованной преступностью? Максимум, что требуется от людей, — не ходить по тёмным переулкам и ставить замки на двери в квартирах. Всё остальное должна делать полиция и другие службы.

Государству стоило бы уже озаботиться тем, чтобы информационной защитой занимались не только частные лаборатории и корпорации. Оно должно подумать и найти способы защитить граждан от нарастающей угрозы. Тем более, что это новый вид организованной преступности. Крадутся деньги, сведения и что угодно ещё.

Но тут возникает ещё одна проблема: глобальность информационного пространства. Не так-то просто выявить и поймать китайских, американских и других хакеров. Для её решения нужно либо ограничить взаимодействие с внешним миром, закрыв внешний интернет, либо создать службу по подавлению киберпреступников.

Если до них нельзя добраться физически, то можно попробовать действовать против них в киберпространстве. Это может показаться не вполне легально. С другой стороны, когда преступник пытается пересечь границу, то по нему вполне законно открыть огонь. Если иностранный киберпреступник пытается проникнуть в наши сети и совершить преступление — государство имеет право реагировать. Иначе какое оно государство?

При этом не идёт речь о том, чтобы ограничивать свободу и возможность общаться с внешним миром. Нужно именно обеспечить возможность отражать атаки и наказывать нарушителей, где бы они ни находились, теми способами, которые уместны в данном случае. Если государство даст понять, что оно способно вступиться за своих граждан, то можно ожидать, что атакующие десять раз подумают, стоит ли производить какие-то действия против наших граждан.

Если китайский ботнет атаковал наш сервис — имеем ли мы право атаковать китайский ботнет? А почему, собственно, нет? В обычном физическом пространстве ведь так всё и было бы. Киберпространство — это, может быть, и особое пространство с особыми правилами и законами. Но защита суверенитета и граждан должна осуществляться во всех пространствах и средах. Не так ли?

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