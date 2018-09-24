Вашингтон, 24 сентября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В глобальной торговой войне обычно немного победителей, но европейская валюта, похоже, определенно выиграла от противостояния Вашингтона и Пекина, пишет Джон Айнгер в статье для Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Так, по данным Deutsche Bank AG, евро с мая нынешнего года подорожало до $1,20 на фоне того, как Вашингтону приходится заменять импорт из Китая европейским.

«Развязанная США торговая война с Китаем может в конечном счете сыграть диспропорционально на руку евро, повернув торговый поток к Европе», — отметил аналитик по биржевым вопросам в Deutsche Bank Джоржд Саравелос.

«По сути, это отражает более позитивное отношение к европейскому, нежели китайскому циклу», — добавил он.

Напомним, экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении ряда государств, таких как Китай, открыто называется экспертами торговой войной. Трамп считает подобные меры необходимыми для защиты внутренней американской промышленности.

В ответ на действия Вашингтона Пекин недавно повысил пошлины на импорт продукции из США: под действие пошлин в размере от 5 до 10% попали тысячи наименований американской продукции.

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