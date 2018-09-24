Санкт-Петербург, 24 сентября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Необходимо постоянно продлевать действие как федеральных, так и региональных мер поддержки семей с детьми, деньги — не главный аргумент, но важный фактор, позволяющий семьям чувствовать себя защищёнными, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 сентября, глава комиссии по социальной политике и здравоохранению парламента Петербурга Елена Киселева, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о вероятном продлении программы материнского капитала.

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Как сообщалось ранее, Голикова в интервью РИА Новости заявила, что программа материнского капитала в России, вероятно, будет продлена и после 2021 года. Она отметила существенную роль этой программы в благополучии российских семей, ее «высокий мотивирующий фактор».

В конце 2017 года Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. По данным Пенсионного фонда за 2017 год, 97,5% материнского капитала идет на приобретение недвижимости.

Несомненно, это правильное решение. На региональном уровне мы тоже считаем нужным продлить действие всех наших мер поддержки семей, особенно многодетных.

Все формы поддержки оправданы. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы общество молодело и было здоровым. Это нормально.

Деньги — не главный мотиватор, но весьма важный фактор. Когда будущие родители принимают решения о рождении детей, они должны чувствовать эту поддержку государства, чувствовать себя защищенными.

Федеральный бюджет у нас принимается каждые три года. Это значит, что каждые три года должны продлеваться и все демографические программы. Деньги на это у государства должны быть.