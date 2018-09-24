Грозный, 24 сентября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Чеченская Республика получит 100 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на благоустройство. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

(сс) Alexxx Malev Грозный

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Уточняется, что федеральные дотации предназначены на реализацию федеральной программы по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях России. Всего гранты Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды на общую сумму 4,9 млрд рублей выделены 43 регионам России.

Согласно распоряжению, самые большие дотации на Северном Кавказе получит Ставропольский край — 175 млн рублей. Ещё 50 млн рублей будет направлено Дагестану, 30 млн рублей получит Ингушетия.

Как пояснил заместитель главы администрации Урус-Мартановского района Ризван Заурбеков, слова которого цитирует ТАСС, победивший в конкурсе проект — городской парк «Марта», который откроется в 2019 году в северной части Урус-Мартана и станет первым в городе. Его общая составит 56 тыс. кв. м.