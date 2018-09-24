Курск, 24 сентября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Пенсионная реформа необходима однозначно. Те предложения, которые поступили от президента РФ Владимира Путина, достаточно актуальны. В частности, сокращение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет нашло большой отклик у населения. Кроме того, был предложен целый пакет смягчающих предложений, что крайне важно для граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Курского филиала Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н, доцент; заместитель председателя Общественной палаты Курской области Людмила Дремова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Пенсионный возраст нужно повышать, потому что, в частности, в Курской области насчитывается более 1 млн 200 тыс. населения, из них третья часть — это пенсионеры (порядка 400 тыс. человек), идет отток молодежи, они уезжают на работу в другие регионы. Поэтому увеличение пенсионного возраста необходимо, кто-то должен оставаться в регионах работать.

«Между тем, хотелось бы, чтобы были рассмотрены такие вопросы, как риски связанные с медицинским обслуживанием, риски для экономики и рынка труда и риски, связанные с трудоустройством молодёжи. Также нужно пересмотреть и увеличить размер пособия по безработице, сейчас это пособие очень низкое, создать новые рабочие места. Кроме того, следует более тщательно проработать вопрос о льготном стаже», — пояснила эксперт.

Что касается повышения размера пенсий, то пока неясно, как будут добавляться деньги, кому будет добавляться 1 тыс. рублей. обещанная властями. Механизм повышения пока не озвучен. Как вариант, можно установить минимальный размер пенсий в 14 тыс. рублей и добавить недостающие деньги всем пенсионерам, которые получаю меньше этой суммы.

«Если все эти аспекты будут учтены, и при этом продолжать вести разъяснительную работу с населением, то намеченные изменения в пенсионной системе пройдут с минимальными негативными последствиями для российских граждан и принесут ожидаемые положительные результаты», — высказал свое мнение Дремова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»