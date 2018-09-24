Барнаул, 24 сентября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Отслеживание востребованности различных профессий для переобучения жителей РФ предпенсионного возраста, которым, по словам вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяны Голиковой, в рамках специальных программ займётся Роструд, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не считает эффективным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту инициативу, направленную на поддержку занятости людей предпенсионного возраста, она отметила:

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Отслеживать востребованность профессий нужно всегда для всех возрастных категорий трудящихся, а не только для граждан предпенсионного возраста. Данные оценки должны использоваться для корректировки самых различных направлений политики: образовательной, промышленной, демографической и так далее. В настоящий момент такую деятельность государство ведет, но нельзя сказать, что успешно.

Безусловно, программы по поддержке занятости — это хорошо, но экономический рост и увеличение рабочих мест лучше. При востребованности кадров рынок способен самопроизвольно выстраивать систему их переподготовки и повышения квалификации. Конечно, государственная образовательная система также должна оперативно и гибко реагировать на кадровые запросы.

Программы иногда появляются там, где присутствует отказ от глубокого и системного разрешения проблемы. Программа — как видимость усилия государства по улучшению чего-либо.

Поэтому отслеживать востребованность профессий можно и нужно, но в экономике с высокой скрытой безработицей, низкими доходами населения, ухудшением доступности медпомощи и проблемой определения инвалидности, программы переподготовки — что мертвому припарка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова известила о том, что с 1 января 2019 года Роструд будет внедрять специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста. Причём они будут учитывать интересы и работодателей, и работников.