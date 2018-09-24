Астана, 24 сентября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В 2018 году во время купального сезона на водоемах Казахстана погибли 300 человек, в том числе 90 детей, заявил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин. Об этом 24 сентября сообщает агентство «Казинформ».

(сс) anneileino В речке

В 2017 году в водоемах Казахстана утонули 390 человек, в том числе 126 детей. Заместитель министра рассказал о мерах, проводимых в республике, по снижению количества несчастных случаев.

Ильин отметил, что на частных пляжах созданы спасательные посты за счет общественных спасателей, прошедших подготовку. Кроме того, в республике проводятся другие профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня выходных, 28−29 июля, в водоемах Казахстана утонули 11 человек, в том числе два ребенка. Большинство трагедий с детьми происходят по причине отсутствия надзора со стороны родителей.