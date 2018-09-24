Пекин, 25 сентября, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Временное соглашение о назначении епископов, которое подписали в Пекине заместитель секретаря Святого престола по связям с государствами Антуан Камиллери и заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао, не будет легким в реализации. Вместе с тем соглашение открывает путь к восстановлению отношений между Ватиканом и Китаем. Каковы эти отношения и их перспективы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Проблемы создаются не только трудностью переговоров с Пекином, но и наличием противников «сделки с Китаем» в Католической церкви. Противники опасаются, что в результате сделки Ватикан пожертвует интересами «подпольных католиков», критика выливалась в публичное выражение недовольства переговорами с Пекином и требованием увольнения госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В то же время с подписанием соглашения трудности отнюдь не заканчиваются. По словам директора Зала печати Грега Берка, процесс только начинается, а сама цель соглашения — «не политическая, а пастырская — позволить иметь епископов, которые находятся в общении с Римом, но в то же время признаны китайскими властями».

Какую реакцию диалог Ватикана и Пекина вызвал у соседей КНР, читайте в статье: Ватикан разморозил отношения с Пекином

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-полиическим вопросам.