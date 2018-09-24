Москва, 24 сентября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Конечно, нужно обладать заметной долей уверенности в себе, чтобы назвать вооружённые силы Украины самыми сильными на континенте, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем. 1822

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время ежегодного послания в парламенте заявил, что украинская армия «самая сильная на континенте». Позже он заявил, что Киев играет ключевую роль в сдерживании России на восточных рубежах Североатлантического альянса.

Раз уж на то пошло — под континентом, судя по всему, подразумевается Евразия, причём на самом деле подобное заявление будет «резать ухо», даже если оно будет сказано Китаем или Россией.

Как правило, руководство государств говорит о «лучших в мире войнах» и тому подобное, но никак не называет армию лучшей в мире.

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Слова Порошенко уже высмеял депутат Верховной рады. Украина действует нелогично, желая присоединиться к НАТО, заявил 23 сентября глава партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он предположил, что если украинская армия такая сильная, как о ней говорят Порошенко и украинские командующие, то не Украина должна вступать в НАТО, а НАТО — в Украину.

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