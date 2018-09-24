Казань, 24 сентября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В рамках ежегодного послания Госсовету Татарии, занявшего 1 час 19 минут, глава республики Рустам Минниханов раздал поручения ряду ведомств и наметил ориентиры на будущий год, объявив 2019 год — Годом рабочих профессий. Послание было озвучено 24 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gossov.tatarstan.ru Государственный Совет Республики Татарстан

Отличительной особенностью послания этого года стало большое количество переходов главы региона на татарский язык, без их перевода для русскоязычной аудитории. Темой обращения к Госсовету в 2018 году стало внутреннее и внешнее положение республики.

Рустам Минниханов начал своё выступление со слов о санкциях и внешних угрозах.

«В условиях внешних вызовов прошедший год для Татарстана сложился в целом благополучно. Высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональный и межконфессиональное мир и согласие — наши важнейшие ценности и ориентиры позволили обеспечить поступательное развитие республики и дальнейшее повышение качества жизни», — отметил он, добавив, что «в последнее время все отчётливее осознаем, что бесконечные санкции и давление на Россию, шантаж и риторика военных действий ничто иное как попытки подчинить страну, подчинить нашу волю внешнему диктату».

В послании Рустама Минниханова можно выделить ряд основных тезисов:

— Внешние угрозы сплотили народ вокруг российского лидера Владимира Путина, а прошедшие 18 марта 2018 года президентские выборы подтвердили «мандат доверия» со стороны жителей региона (в Татарии поддержка Владимира Путина составила 82%);

— Чемпионат мира по футболу-2018 года открыл «для миллионов болельщиков со всего мира многоликую и современную Россию», которая «отличается от стереотипов, заявляемых зарубежными изданиями» (Казань во время матчей посетили свыше 300 тыс. болельщиков);

— 2019 год для Татарии станет испытанием на зрелость всех уровней власти, так как откроется новый избирательный сезон и предстоит выбрать Госсовет региона. Новый состав «должен сочетать, с одной стороны, необходимое обновление, а с другой, преемственность, основанную на успешном опыте работы»;

— В 2019 году в Казани пройдёт чемпионат рабочих профессий World Skills-2019, а сам год в регионе объявлен Годом рабочих профессий, для того, чтобы «привлечь внимание общества и бизнеса к востребованным профессиям будущего»;

— Работа властей в регионе недостаточно и слабо освещается, что «приводит порой к сомнительным формулировкам». В свете этого правительственному холдингу «Татмедиа» поручено организовать работу по распределению информационных потоков по целевым каналам, а СМИ должно отвечать за качество распространяемой информации;

— Обсуждение языкового вопроса должно стать «серьезным уроком для системы образования», а общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов РФ выявило «определенные точки напряжения и особое значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны». Дано поручение министерству образования и науки РТ — «учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка» и «следует продолжить работу по совершенствованию подходов к изучению предмета «государственный язык республики»»;

— В республике есть проблемы, в числе которых — пострадавшие вкладчики, обманутые дольщики, но «по всем направлениям у органов власти есть видение путей решения», но только «нужно время и ресурсы» и «чудес не бывает». Правоохранительным и надзорным органам поручено принимать меры на ранних стадиях для недопущения разрастания возникающих проблем;

— Регион по уровню экономики является одним из лидеров среди российских регионов, но «текущие темпы роста экономики не устраивают» власти. Нужно переходить на новый технологический этап, основанный на цифровизации, а также развивать экономические связи с партнерами из западных стран, Китаем и взаимодействовать с регионами иностранных государств;

— Важнейшим критерием эффективности власти является ее открытость, а особым доверием у населения республики пользуется сервис «Народный контроль», куда поступило 176 тысяч заявок, из которых 85% решены;

— В связи с участием Татарии в эксперименте по самозанятым нужно «проработать вопрос правовой защиты самозанятых и повышения заинтересованности в легализации их деятельности»;

— В регионе в свете отношения власти с малым и средним бизнесом наблюдается «избыточное административное давление», а также «бюрократия, непонимание некоторыми представителями органов власти роли бизнеса в развитии экономики»;

— Майские указы президента РФ от 2012 года в Татарии «выполнены в полном объёме»;

— «В условиях пенсионной реформы актуален вопрос занятости людей предпенсионного возраста, их переквалификации»;

— Требуется повышение эффективности органов местного самоуправления, так как расходы бюджета растут, а должного эффекта нет;

— Нужны действенные меры по вовлечению неиспользованных земель в хозяйственный оборот — «земля должна работать».

Своё выступление Рустам Минниханов завершил словами, что «идеи, которые были несколько лет назад недостижимыми, мы реализовали», а в будущем будут воплощены «в жизнь самые смелые планы».