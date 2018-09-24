Москва, 24 сентября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал президентские поправки к правительственному законопроекту об изменении пенсионного законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Речь идет о правительственной инициативе, направленной на изменение параметров пенсионной системы. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июле, сейчас документ рассматривается во втором. Первоначальный вариант законопроекта предполагал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении свои поправки к законопроекту направил в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

В частности, президент предложил смягчить проведение в РФ пенсионной реформы, о чем глава государства заявил в ходе своего телеобращения к гражданам 29 августа.

Профильный комитет поддержал предложения президента. Так, в частности, новая версия законопроекта будет предполагать повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет — то есть, увеличение возраста составит пять лет, как и у мужчин. Кроме того, многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше. Для тех женщин с тремя детьми возраст выхода на пенсию составит на три года меньше, для матерей четверых детей — на четыре года, если детей более пяти, то возраст их выхода на пенсию составит 55 лет.

Кроме того, для граждан, который должны были выходить на пенсию в 2019 и 2020 году, будет предусмотрен особый порядок: они смогут выходить на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Помимо этого, в законопроекте также прописывается, что предпенсионный возраст граждан РФ начинается за пять лет до их выхода на пенсию.

По предложению президента, законопроект также сохраняет действующие льготы для особых категорий граждан. Так, порядок выхода на пенсию шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля сохранится таким, как сегодня. Кроме того, сохраняются льготы для выхода на пенсию граждан из числа малочисленных народов Крайнего Севера. Помимо этого, жители села со стажем более 30 лет с 2019 года получат надбавку к пенсии в 20%.

Как заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы во втором, решающем чтении 26 сентября.