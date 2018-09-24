Кишинёв, 24 сентября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Президента Молдавии Игоря Додона лишили возможности исполнять свои обязанности на посту главы государства. Его в очередной раз «нейтрализовали» для того, чтобы назначить двух министров, утвердить которых молдавский лидер ранее отказался.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

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Молдавия: двух новых министров назначат в обход Додона

Решение о временном отстранении Додона от должности президента страны Конституционный суд Молдавии принял по запросу депутатов от Демократической партии. Это даст возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности главы государства подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

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Напомним, на прошлой неделе своих постов лишились два министра правительства Павла Филипа. Указы об отставке министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь 19 сентября подписал президент Молдавии Игорь Додон. При этом представленные ему кандидатуры новых глав ведомств удивили молдавского лидера. Подписать указы об их назначении Додон отказался из-за недостатка «компетентности и политической равноудалённости».