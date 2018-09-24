Москва, 24 сентября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает новое территориальное деление России, он рассматривает укрупнение имеющихся регионов до 40 как превентивную меру от сепаратизма, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

В ходе парламентских слушаний в Госдуме предлагает укрупнить регионы.

«Укрупнение регионов — 85, зачем так много? Сорок достаточно», — сказал Жириновский, отметив, что небольшие субъекты РФ могут присоединяться к более крупным.

Также парламентарий видит опасность в том, что регионы образуются по национальному признаку.

«Это опасно — создание национальных регионов, в конечном итоге это может — не сейчас, но лет через 40−50 — это может снова привести к разделению, сепаратизму», — рассуждает он.

В качестве примера новой модели Жириновский привел Кавказский регион, где он предлагает два региона — Горный край и Кавказский край.

«Названия регионов должны быть по территориям, надо уйти от национального названия. Самый сложный регион — Кавказ. Дагестан по-русски что означает? Горский край. Там живут горцы 30 национальностей. Пускай будет Горский край, куда входят нынешний Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица условно Хасавюрт, город между Дагестаном и Чечней. И остальные республики: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — три еще — Владикавказ. Красивое русское слово — «владею Кавказом». Все. Две столицы, шесть республик», — рассуждает Жириновский.

При этом, по мысли политика, сохраняются национальная культура, школы, театры, газеты.