Владимир, 24 сентября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области может быть создано коалиционное правительство, в которое войдут представители ЛДПР и КПРФ. Об этом 24 сентября журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщивший о договоренности с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Подобные правительства также будут созданы в Хабаровском крае и в Хакасии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Эту информацию также подтвердил Владимир Жириновский. Отметим, что о подобной инициативе ранее высказывался и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, победивший на выборах губернатора Владимирской области. В преддверии второго тура Владимир Сипягин заявлял, что в случае победы пригласит в правительство представителей всех парламентских партий.

«Следующий момент — создание правительства, куда войдут все представители и КПРФ, и «Единой России», и «Справедливой России». То есть все парламентские партии, а возможно, и представители других. В этом случае поддержка будет и со стороны этих партий, потому что правительство тогда будет народным», — сказал Владимир Сипягин в интервью порталу «Зебра ТВ», которое было опубликовано 24 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов во Владимирской области прошел 23 сентября. В результате действующий губернатор Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР. За Владимира Сипягина проголосовали 57% избирателей, за Светлану Орлову — 37,46%. Явка составила 38,29%.

Добавим, что коалиционное правительство действует в Смоленской области, где также работает губернатор — представитель ЛДПР.