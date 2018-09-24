Владимир, 24 сентября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Голосование за ЛДПР было формой голосования против «Единой России», власти пошли по пути наименьших потерь, в том числе репутационных, а оппозиция создала важный прецедент, показав, что ее кандидаты могут выигрывать выборы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 сентября, политолог Александр Конфисахор, комментируя итоги вторых туров губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщалось ранее, вторые туры выборов во Владимирской области и Хабаровском крае выиграли кандидаты от ЛДПР. В Хабаровском крае Сергей Фургал набрал почти 70% голосов, во Владимирской области Владимир Сипягин получил 57%.

Голосование за кандидатов от ЛДПР было формой голосования против «Единой России». То, что в этих регионах были представители партии Жириновского, а в других — КПРФ, не так уже важно. Тенденция такова: если кандидат от «Единой России» выходит во второй тур выборов, он его проигрывает.

Власти спокойно признали победу оппозиционеров, потому что решили пойти по пути наименьших потерь, в том числе и репутационных. Оппозиция в свою очередь создала важный прецедент, показав, что ее кандидаты могут выигрывать выборы при наличии необходимых ресурсов и условий.

Но такие итоги выборов, как это ни парадоксально, пойдут на пользу в том числе и самой власти. Другим оппозиционерам они смогут говорить, что если вы где-то не выиграли выборы, то это ваши проблемы. Потому что есть регионы, где это получилось.